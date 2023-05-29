прогуляться, перекусить

От пользователя @DianaGn

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Сыграть каточку в доту🧸

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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