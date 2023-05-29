Москва
погулять по москве, болтать обо всём на свете
прогуляться, перекусить
От пользователя @DianaGn
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу друзей по всему миру😌
Москва → Другое
Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Сыграть каточку в доту🧸
Москва → Другое
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Москва → Другое
Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍
Москва → Другое
Я хочу найти друзей, пообщаться 💗
Москва → Другое
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Москва → Другое
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Москва → Другое
Прогуляться в «Лесная чайная»
Москва → Другое
Прогуляться по Ботаническому саду)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!