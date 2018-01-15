прогуляться, перекусить

От пользователя @Alex0000

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!