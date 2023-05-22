прогуляться, перекусить

От пользователя @Sasha13

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Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

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