прогуляться, перекусить

От пользователя @Alex0000

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Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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