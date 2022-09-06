Москва
погулять по красной и зарядье или воробьевы горы или теплоход
прогуляться, перекусить
От пользователя @Flover36
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Видное
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Позагорать на пляже Серебряного бора
Москва → Другое
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Москва → Другое
Просто по душам
Москва → Другое
Хочется пообщаться) возможно найти подругу)
Москва → Другое
Поиграть в настольки
Москва → Другое
Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
Москва → Другое
Погулять, круто провести время
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
погулять, сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Хочу погулять и в бар
Хочешь найти новых друзей в городе Видное?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Видное, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!