Москва
погулять по красной и зарядье или воробьевы горы или теплоход

фото пользователя Flover36
прогуляться, перекусить

От пользователя @Flover36

2 участника
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