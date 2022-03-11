Москва
Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе
собрать компанию
От пользователя @Anyutik_s
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