Москва
Погулять по городу, вкусно покушать 🍭
Приветики! Очень хочу найти новые знакомства, поэтому предлагаю пойти погулять, пообщаться, можем зайти выпить кофе или покушать :)
Я работаю удаленно, поэтому почти всегда могу выбраться из дома 🙌🏻
От пользователя @jusless
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Найти новых друзей
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Общение, друзья
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Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
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