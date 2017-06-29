Москва
Погулять по городу, вкусно покушать 🍭

фото пользователя jusless
прогуляться, перекусить

Приветики! Очень хочу найти новые знакомства, поэтому предлагаю пойти погулять, пообщаться, можем зайти выпить кофе или покушать :)
Я работаю удаленно, поэтому почти всегда могу выбраться из дома 🙌🏻

От пользователя @jusless

5 участников
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