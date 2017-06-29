Приветики! Очень хочу найти новые знакомства, поэтому предлагаю пойти погулять, пообщаться, можем зайти выпить кофе или покушать :) Я работаю удаленно, поэтому почти всегда могу выбраться из дома 🙌🏻

От пользователя @jusless

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Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

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