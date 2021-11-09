Москва
Погулять по городу, посмотреть достопримечательности

прогуляться, перекусить

Отправили в командировку в Москву. Никогда не был в этом городе, но очень хочется посмотреть на местные достопримечательности. Сам из Ульяновска. 24 года

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