Отправили в командировку в Москву. Никогда не был в этом городе, но очень хочется посмотреть на местные достопримечательности. Сам из Ульяновска. 24 года

От пользователя @

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