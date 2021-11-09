Москва
Погулять по городу, посмотреть достопримечательности
прогуляться, перекусить
Отправили в командировку в Москву. Никогда не был в этом городе, но очень хочется посмотреть на местные достопримечательности. Сам из Ульяновска. 24 года
От пользователя @
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Москва → Другое
У кого тоже нет планов на нг?)
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Москва → Другое
На выставку, погулять
Москва → Другое
Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)
Москва → Другое
Ищу друзей/подруг
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
хочется простого человеческого
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!