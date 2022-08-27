прогуляться, перекусить

От пользователя @Ralina

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Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Ищу друзей для общения онлайн

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

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