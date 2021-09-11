Москва
Погулять по городу

фото пользователя Elena_At
прогуляться, перекусить

Погулять по центру и другим красивым местам 📸🌼
Пишите!

От пользователя @Elena_At

11 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя BALL56
Москва → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Borisovvna
Москва → Другое

Гулять , тусить

маленькое фото пользователя OLidia
Москва → Другое

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя Sofiaster
Москва → Другое

Random 7/7

маленькое фото пользователя Tiana
Москва → Другое

Обменяться мыслями:)

маленькое фото пользователя yasyakill
Москва → Другое

потусить, весело провести время

маленькое фото пользователя Tanka
Москва → Другое

Погулять, посидеть где-нибудь

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Обсудить ваши идеи для развития приложения

маленькое фото пользователя Alya7
Москва → Другое

Общаться, гулять

маленькое фото пользователя Irina_love
Москва → Другое

Знакомиться

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!