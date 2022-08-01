прогуляться, перекусить

От пользователя @iam_arrrina

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!