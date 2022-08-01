Москва
погулять по центру Москвы, пофотать друг друга, пообщаться
прогуляться, перекусить
От пользователя @iam_arrrina
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