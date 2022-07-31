Москва
Погулять по Арбату

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прогуляться, перекусить

Встретиться на Арбате к 23.00, погулять, зайти в бар, музей, там полно всего)

От пользователя @guseynov

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