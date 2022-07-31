Москва
Погулять по Арбату
прогуляться, перекусить
Встретиться на Арбате к 23.00, погулять, зайти в бар, музей, там полно всего)
От пользователя @guseynov
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Общение дружба
Москва → Другое
Общение ради настроения)
Москва → Другое
Прогулка, танцы
Москва → Другое
Пообщаемся)
Москва → Другое
Общения простое
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Сыграть каточку в доту🧸
Москва → Другое
Сходить в кальянную 🤍
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥
Москва → Другое
Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры
Москва → Другое
Грустно и одиноко
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!