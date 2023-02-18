прогуляться, перекусить

От пользователя @Fairyleaf

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Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

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