Сходить на каток, погулять по центру Москвы. Знаю несколько красивых мест в Москве.

От пользователя @Olya_os

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Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

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