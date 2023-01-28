Москва
Погулять, перекусить
пообщаться
Сходить на каток, погулять по центру Москвы. Знаю несколько красивых мест в Москве.
От пользователя @Olya_os
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