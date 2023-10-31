прогуляться, перекусить

От пользователя @Zlata

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Поиграть в пивное казино

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!