От пользователя @Lil_squirell

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!