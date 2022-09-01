Ищу подруг 30+ Желательно замужем, с детьми) Но это не обязательно. Живем на ВДНХ, с удовольствием погуляем, сходим на мероприятие или в кафе)

От пользователя @VeronaChe

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Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

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Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

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