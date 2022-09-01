Москва
Погулять на ВДНХ
прогуляться, перекусить
Ищу подруг 30+ Желательно замужем, с детьми) Но это не обязательно. Живем на ВДНХ, с удовольствием погуляем, сходим на мероприятие или в кафе)
От пользователя @VeronaChe
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