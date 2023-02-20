собрать компанию

От пользователя @Olga

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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