Привет, Москва! Ищу позитивных и веселых людей что бы пообщаться, погулять, выпить кофе и весело провести последние дни лета🥰

От пользователя @love_sea

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