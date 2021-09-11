Москва
Погулять, круто провести время

фото пользователя love_sea
прогуляться, перекусить

Привет, Москва!
Ищу позитивных и веселых людей что бы пообщаться, погулять, выпить кофе и весело провести последние дни лета🥰

От пользователя @love_sea

10 участников
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