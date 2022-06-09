Можно просто проводить хороший вечер

От пользователя @Hovo

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Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

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