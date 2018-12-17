Москва
Погулять или покататься на велосипедах по Москве
активный отдых
Подойдет любое место, просто хочется как-то пазнообразить выходные)
От пользователя @Marat7
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