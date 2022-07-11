прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitry1

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Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

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