собрать компанию

От пользователя @D17asha

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Все начинается с малого

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!