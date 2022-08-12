Москва
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
Вечерком в после работы в будний день зову поделать классные фоточки 📷✨
Очень люблю фотографировать, у меня кайфовая камера, да и вообще - ты себя видела? Почему эта красота до сих пор не у меня в кадре?? 🙀🧐
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С меня приятная комфортная беседа, уровень стрёмности шуток подстраиваю под собеседника 🤡
От пользователя @metaLime
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