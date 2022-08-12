Москва
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

фото пользователя metaLime
прогуляться, перекусить

Вечерком в после работы в будний день зову поделать классные фоточки 📷✨
Очень люблю фотографировать, у меня кайфовая камера, да и вообще - ты себя видела? Почему эта красота до сих пор не у меня в кадре?? 🙀🧐

Free 💸

С меня приятная комфортная беседа, уровень стрёмности шуток подстраиваю под собеседника 🤡

От пользователя @metaLime

12 участников
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