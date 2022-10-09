Москва
Погулять и пофотаться в Сиреневом Саду)
прогуляться, перекусить
Пик цветения сирени - веский повод, чтобы сходить в Сиреневый сад, насладиться красотой и пофотать друг друга на фоне цветов.
От пользователя @Nekit
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Сходить в галерею и выпить кофе :з
Москва → Другое
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Москва → Другое
Сходить на интересное мероприятие
Москва → Другое
Обсудить рестораны в Москве
Москва → Другое
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Москва → Другое
Ищу подругу💖
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Москва → Другое
Пообщаемся)
Москва → Другое
Ищу друзей для общения онлайн
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!