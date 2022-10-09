Пик цветения сирени - веский повод, чтобы сходить в Сиреневый сад, насладиться красотой и пофотать друг друга на фоне цветов.

От пользователя @Nekit

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