Москва
Погулять и поделать что-нибудь

другое

Поболтать, сходить пострелять, в кино, поплавать, в новое вкусное место, на концерт

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