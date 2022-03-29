Москва
Погулять, хорошо провести время. Выпить за знакомство. Развеяться

фото пользователя Taya
активный отдых

От пользователя @Taya

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Пойти погулять

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя Vikki
Москва → Другое

прогуляться по мск)

маленькое фото пользователя elnara
Москва → Другое

Просто по душам

маленькое фото пользователя kateha
Москва → Другое

Посидеть в дискорде с вебками

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

маленькое фото пользователя Veronke
Москва → Другое

Пойдём прогуляемся)

маленькое фото пользователя Sliiiiiiiime
Москва → Другое

Ищу ебпнутую подругу/друга

маленькое фото пользователя Alinka_vay
Москва → Другое

Хочу найти общение )в телеге

маленькое фото пользователя Alena_Ryu
Москва → Другое

Поговорить на любую тему)

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!