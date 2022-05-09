прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitry1

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Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

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