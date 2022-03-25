Москва
Погулять где-нибудь в Москве
прогуляться, перекусить
От пользователя @Anastasya
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Погулять , покурить кальян
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Сходить на интересное мероприятие
Москва → Другое
Прогуляться в «Лесная чайная»
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Прогулка в новом году
Москва → Другое
погулять, сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Москва → Другое
Ищу подруг)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!