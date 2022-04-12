прогуляться, перекусить

От пользователя @Rodoslav

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Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое На выставку, погулять

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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