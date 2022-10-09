прогуляться, перекусить

От пользователя @Stepan

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу друзей для общения онлайн

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!