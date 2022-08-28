прогуляться, перекусить

От пользователя @Nata

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Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

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