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От пользователя @Max0621kuba

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

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