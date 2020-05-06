Москва
Поговорить о создании игр

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прогуляться, перекусить

Стремлюсь участвовать в разработке игр, мне важны любые знания в этой сфере, опыт людей, советы

От пользователя @SOFA

3 участника
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