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От пользователя @KristinaSherry

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Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Поиграть в настольки

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