пообщаться

От пользователя @Claud

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Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое Сыграть каточку в доту🧸

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