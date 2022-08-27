Москва
Поговорим?

фото пользователя is.ap
прогуляться, перекусить

От пользователя @is.ap

14 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя alinblinl
Москва → Другое

Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

маленькое фото пользователя Ulyanowaa
Москва → Другое

Прогуляться/посидеть в баре 🍻

маленькое фото пользователя Angelina21
Москва → Другое

Я хочу по болтать , подружиться

маленькое фото пользователя Anksavi
Москва → Другое

Погулять по району

маленькое фото пользователя Vitka_ann
Москва → Другое

Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя HappyCat
Москва → Другое

Пока просто пообщаться

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу подруг , новые знакомства

маленькое фото пользователя TKaterina
Москва → Другое

Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Найти подругу .

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя Vica
Москва → Другое

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!