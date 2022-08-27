прогуляться, перекусить

От пользователя @is.ap

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Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

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