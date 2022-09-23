Москва
Поговорим?

фото пользователя is.ap
прогуляться, перекусить

От пользователя @is.ap

13 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Alinblin
Москва → Другое

Найти интересные места, потратить пушкинскую карту

маленькое фото пользователя Dariana
Москва → Другое

Ищу подружку🥹

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя Larson
Москва → Другое

Много друзей и общения!)

маленькое фото пользователя Fatimka
Москва → Другое

Хочу найти друзей

маленькое фото пользователя Alena_Ryu
Москва → Другое

Поговорить на любую тему)

маленькое фото пользователя Iri_mas
Москва → Другое

Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

маленькое фото пользователя Cherry
Москва → Другое

Ищю подруг..🙂добро позитив👋

маленькое фото пользователя Loonariss
Москва → Другое

Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.

маленькое фото пользователя jusless
Москва → Другое

Поиграем в кс или другие игры 👺

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Потестить групповые чаты

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!