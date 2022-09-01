Москва
Погнали в Боулинг! МСК
прогуляться, перекусить
Есть желание поиграть в боулинг
Есть желание поиграть в боулинг
Приезжай сама и бери подружку
Все расходы на мне:)
От пользователя @ArtSky
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