Москва
Погнали в Боулинг! МСК

фото пользователя ArtSky
прогуляться, перекусить

Есть желание поиграть в боулинг
Приезжай сама и бери подружку
Все расходы на мне:)

От пользователя @ArtSky

1 участник
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