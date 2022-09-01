Пофоткаться в нарядной снежной столице, пройтись по центральным улицам, выпить горячего кофе где-нибудь

От пользователя @JustOlga

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!