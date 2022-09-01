Москва
Пофоткаться, выпить кофе, погулять

фото пользователя JustOlga
прогуляться, перекусить

Пофоткаться в нарядной снежной столице, пройтись по центральным улицам, выпить горячего кофе где-нибудь

От пользователя @JustOlga

3 участника
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