Москва
Пофоткаться, выпить кофе, погулять
прогуляться, перекусить
Пофоткаться в нарядной снежной столице, пройтись по центральным улицам, выпить горячего кофе где-нибудь
От пользователя @JustOlga
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