Москва
Пофоткаться в ГЭС-2

фото пользователя Ariuannna
прогуляться, перекусить

Было бы здорово найти подружку, чтобы прикольно пофоткаться, погулять, поугарать

От пользователя @Ariuannna

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