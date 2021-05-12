Москва
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фото пользователя Partyguy
прогуляться, перекусить

Нужен человек способный ловить хорошие кадры.
Пофоткаемся)

От пользователя @Partyguy

2 участника
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