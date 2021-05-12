Москва
Пофоткаться
прогуляться, перекусить
Нужен человек способный ловить хорошие кадры.
Нужен человек способный ловить хорошие кадры.
Пофоткаемся)
От пользователя @Partyguy
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