Москва
Пофоткать друг друга .Снимаю креативно.

фото пользователя Dmitriy_Bigfut
прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitriy_Bigfut

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