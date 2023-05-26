прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitriy_Bigfut

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Москва → Другое Сыграть каточку в доту🧸

Москва → Другое Проект по Психологи Отношений

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

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