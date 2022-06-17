прогуляться, перекусить

От пользователя @Mirik

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Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

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