Москва
Пофоткать друг друга
прогуляться, перекусить
От пользователя @Mirik
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Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
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Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
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по общаться
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Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
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Прогуляться в осеннем парке
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Прогуляться, попить кофе
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Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
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Ищу друзей
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Ищу друзей, для общения
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поболтать, обсудить что угодно
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