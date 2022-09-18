прогуляться, перекусить

От пользователя @Qwerty555

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Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

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