Москва
Пофилософствовать, легкий перекус, спонтанное мероприятие, юмор))
прогуляться, перекусить
От пользователя @Qwerty555
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