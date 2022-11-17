Москва
Поездка в Питер
Ищу подругу для совместной поездки в Питер
Собираюсь ехать примерно 3-4 июня
Ранее уже была там
Хочу побывать в Выьорге и Кронштадте преимущество
Походы в музеи не рассматриваю, так как уже была в них
От пользователя @Ekataterina
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