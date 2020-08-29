Москва
Поездка в Переславль

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активный отдых

Едем в субботу в Переславль, будем гулять, кушать в кафешках и купаться на озере, возьмём сапы в прокате)
upd: компания собралась)

От пользователя @SM96

4 участника
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