Едем в субботу в Переславль, будем гулять, кушать в кафешках и купаться на озере, возьмём сапы в прокате) upd: компания собралась)

От пользователя @SM96

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