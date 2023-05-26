Москва
Поездка в другой город

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путешествия

Я с другом на арендованном чертолёте корейского производства планирую выдвинуться в сторону Рыбинска, возможно покупаться на водохранилище, и обязательно посетить кофейню black coffee по дороге туда или обратно). Будем много гулять (реально много), найдём кальянную, и в целом расслабленно проведём день😁
Вернёмся ночью с субботы на воскресенье, четких рамок нет)

От пользователя @SM96

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