Я с другом на арендованном чертолёте корейского производства планирую выдвинуться в сторону Рыбинска, возможно покупаться на водохранилище, и обязательно посетить кофейню black coffee по дороге туда или обратно). Будем много гулять (реально много), найдём кальянную, и в целом расслабленно проведём день😁 Вернёмся ночью с субботы на воскресенье, четких рамок нет)

От пользователя @SM96

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