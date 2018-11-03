Едем на выходные с палатками и моторной лодкой на Волгу (Конаковский район). Выезд рано утром в субботу, размещение, сбор лодки, днем плаваем/гуляем, вечером разбиваем лагерь. Пока в поездке участвуют двое мужчин. В лодке еще 2 места. По всем вопросам пишите.

От пользователя @CyberDDG

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