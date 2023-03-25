путешествия

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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

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