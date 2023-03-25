Москва
Поехали Питер!) а можно и Турцию :) куда угодно)) в мини путешествие

путешествия

От пользователя @

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

⚡️ Нужны бета-тестеры

маленькое фото пользователя DoraSalvadora
Магадан → Другое

Просто пообщаться🫶🏼☺️

маленькое фото пользователя Valeria0
Москва → Другое

Найти подругу для совместных походов куда угодно

маленькое фото пользователя lisa55
Москва → Другое

Хочу подружиться

маленькое фото пользователя LinaYarnyh
Москва → Другое

Пошли в телегу, поболтаем? 😉

маленькое фото пользователя Larson
Москва → Другое

Много друзей и общения!)

маленькое фото пользователя HolyBomjara
Москва → Другое

Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

маленькое фото пользователя TomB
Москва → Другое

Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

маленькое фото пользователя nicomars
Москва → Другое

Ищу друзей по всему миру😌

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

маленькое фото пользователя Kkravets_va
Москва → Другое

Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

маленькое фото пользователя Balavaca
Раменское → Другое

Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!